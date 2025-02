Iltempo.it - Sport, in Consiglio regionale la premiazione di AS Roma femminile calcio e ASD Roma 1927 Futsal

, 12 febbraio 2025 - Oggi, presso la Sala Mechelli deldel Lazio alla Pisana, si è svolta la cerimonia didella AS( vincitrice della supercoppa italiana) e della ASD- Under 19 maschile (squadra dia 5, vincitrice di Campionato, Coppa Italia e Supercoppa). Presenti all'iniziativa, il Presidente deldel Lazio, Antonello Aurigemma, l'assessoreallo, Elena Palazzo e numerosi consiglieri regionali. Hanno partecipato anche il Presidente del Coni Lazio, Riccardo Viola; il Direttoreivo della AS, Gianmarco Migliorati; per la ASD, il presidente Andrea Verde e il Direttore Generale Alessandro Angelucci. “Quella odierna – dichiara il Presidente deldel Lazio, Antonello Aurigemma - è una bellissima iniziativa.