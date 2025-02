Terzotemponapoli.com - Sport e Scienza per il benessere

Nel laboratorio alle competizioni al CEINGE di Napoli si sperimenta un protocolloivo– Conferenza stampa di presentazione di NutriHealthLab– Dal laboratorio alle competizioni: al CEINGE di Napoli si sperimenta un protocolloivo personalizzato per giovani agonisti e tutti coloro che praticano.Domani Giovedì 13 febbraio, alle ore 10.30, il CEINGE e l’associazioneiva ACQUACHARA presentano NutriHealthLab, il nuovo laboratorio che “studia” i giovani atleti e progetta programmi di allenamento innovativi e personalizzati tanto per gli agonisti quanto per tutti coloro che praticano.Saranno presenti l’ideatore del progetto scientifico, Roberto Berni Canani, professore di Pediatria dell’Università Federico II, esperto mondiale di nutrizione e allergie e direttore del laboratorio di Immunonutrizione del CEINGE, il promotore dell’iniziativa Mariano Giustino, Amministratore delegato e Direttore generale del CEINGE e Franco Porzio, ex campione di pallanuoto e fondatore, presidente onorario e allenatore dell’associazioneiva Acquachiara, che è partner del progetto.