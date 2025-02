Lanazione.it - Spogliatoio compatto. Ripartenza Cavalieri

"Abbiamo ripreso gli allenamenti dopo qualche giorno di stop. Il gruppo è coeso, ci sono le premesse per risalire". E l’ex-capitano Alessandro Lunardi, oggi collaboratore tecnico di coach Alberto Chiesa, a suonare la carica: iUnion torneranno in campo sabato per macinare punti. L’avversario del dodicesimo turno sarà quel Verona che occupa la quinta posizione in graduatoria nel girone 1 (con 33 punti) e che all’andata espugnò il Chersoni. Sarà quindi fondamentale far leva anche sulla voglia di riscatto. Isono in nona posizione (con 17 punti) visto che Avezzano ha approfittato del ko per mettere la freccia e prendersi l’ottava posizione. Il torneo è ad ogni modo ancora lungo e c’è tempo per recuperare. Anche se i "tuttineri" giocheranno tutte e tre le prossime gare fuori dalle mura amiche: detto di Verona, dopo una settimana di sosta sarà tempo di tornare in Veneto per affrontare il Petrarca il 2 marzo prossimo, per poi misurarsi il 9 marzo successivo in Lombardia contro il Rugby Milano.