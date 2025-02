Ilgiorno.it - Spettacolo benefico in ricordo di Jajo

Leggi su Ilgiorno.it

Unoteatrale in memoria die con un fine. Domani alle 20.45 il Binario 7 di Monza sarà sede di una rappresentazione drammaturgica della celebre pièce “Molto rumore per nulla” di William Shakespeare, recitata dalla Compagnia Filodrammatica Orenese, con la regia di Fabrizio Perrone. L’evento è organizzato dall’associazione Bella, nata 5 anni fa a Monza per mantenere viva la memoria di Jacopo Abramo –per gli amici –, ragazzo scomparso a soli 24 anni per un brutto male, che era animato da una forte passione civica e sensibilità per l’ambiente. Da allora l’associazione è impegnata nella creazione in città di isole ambientali, boschetti fioriti, progetti di didattica ambientale nelle scuole primarie, ma anche nell’organizzazione di eventi culturali e musicali, nonché di partite di calcetto, per ricavare fondi a favore della ricerca contro il cancro.