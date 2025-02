Zonawrestling.net - Speed 12.02.2025 Chi perde viene licenziato

Leggi su Zonawrestling.net

Siamo al torneo che determinerà la sfidante di Candice, ma stavolta la posta in palio è più alta, infatti chirà il matchrà anche il lavoro-Shotzi con una DDT batte Isla Dawn in 2:48 minutiLa povera Isla lascia così la WWE, con un match a. Buona fortuna in ciò che rimane delle indy britanniche.