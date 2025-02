Ilrestodelcarlino.it - Spedizione punitiva a Forlì: “Sono loro i ladri”. Prelevati con la forza, poi botte e minacce

, 12 febbraio 2025 – Due uomini picchiati, minacciati, uno dilegato e minacciato di essere buttato in un pozzo. E’ l’incubo vissuto a fine settembre da due albanesi accusati di furto da treconnazionali. Una vicenda che i derubati hanno inteso risolvere senza rivolgersi alle forze dell’ordine, per le opportune indagini ed accertamenti. Anzi. Avevano prelevato i presunti responsabili del furto con, portandoli poi fino a un luogo isolato frae Castrocaro, dove andava in scena un vero e proprio pestaggio finché i due non avessero confessato. La scena è stata anche ripresa con un telefonino. A un certo punto, uno dei due è stato minacciato di venire buttato in un pozzo. Una volta liberati, i due albanesipoi andati in ospedale a. La prognosi per le percosse è stata di dieci giorni.