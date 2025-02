Agrigentonotizie.it - "Sparò a un compaesano che rimase paralizzato": commerciante condannato a 8 anni

Ottodi reclusione, con le attenuanti generiche, per Francesco Russo, 30di Joppolo Giancaxio, arrestato lo scorso 25 agosto per avere sparato ad un23enne al culmine di una lite. L'impuato dovrà anche pagare 50 mila euro di provvisionale in favore della persona offesa e 15.