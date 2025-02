Spada Assolombarda | Cosmetica in crescita sul territorio milanese

Leggi su Periodicodaily.com

(Adnkronos) – “Tutti gli investimenti nella città di Milano sono i benvenuti. Questo lo è in modo particolare perché il settore dellaè in fortesul. Cuba infatti 11,2 miliardi. Queste sono le previsioni di fatturato per il 2024 e rappresentano il 67% del fatturato dellaa livello italiano. Questo, .