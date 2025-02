Spaccio di droga ed estosione, 14 misure cautelari in Veneto

Leggi su Iltempo.it

VENEZIA (ITALPRESS) – I Carabinieri, nelle Province di Venezia e Padova, insieme alle autorità di polizia albanesi, tedesche e spagnole, hanno dato esecuzione ad un'ordinanza di applicazione dipersonali nei confronti di 14 persone (6 italiani e 8 albanesi) accusati di detenzione ai fini die vendita di sostanza stupefacente ed estorsione. L'indagine, diretta dalla Procura della Repubblica di Venezia e condotta dai Carabinieri del Nucleo Investigativo di Venezia dal mese di novembre 2022 a dicembre 2023, ha permesso di disarticolare un gruppo criminale dedito allodi stupefacenti tra le Province di Venezia, Padova e Treviso, con base operativa a Mira (Venezia). In particolare: sono stati documentati vari episodi di estorsione posti in essere anche con modalità particolarmente violente ai danni di consumatori che non avevano provveduto al pagamento dello stupefacente.