Spacciava cocaina tra via Dante e via Cella, pusher in manette

Nella serata dell’11 febbraio gli investigatori della Squadra Mobile hanno arrestato un tunisinodiattivo tra viae via. Addosso aveva quaranta involucri di polvere bianca per un totale di poco più di 26 grammi e quasi mille euro in contanti in banconote di piccolo.