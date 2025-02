Lanazione.it - Sosta selvaggia e doppia fila, occhio alle multe: parte la ‘scorta’ della Municipale agli autobus

Firenze, 12 febbraio 2025 – Otto linee sotto osservazione, un serviziopoliziaad hoc,in corrispondenza delle fermate enel mirino: è la nuova campagna a tutela del trasporto pubblico che si concentrerà in particolare sui comportamenti incivili degli automobilisti. “Il trasporto pubblico per noi è una priorità – sottolinea l’assessore alla Mobilità Andrea Giorgio – Questa campagna vuole dare una risposta importantesollecitazioni dei sindacati dei lavoratori di Autolinee Toscane erichieste dei cittadini riguardo a quelle situazioni che creano difficoltà di circolazione, ritardi e quindi disagi. Gli autisti e i passeggeri dei bus non possono restano fermi nel traffico a causa del menefreghismo o dell’incuria di chi lascia l’auto in, sugli incroci, sulle fermate.