Sospriro di sollievo per Lind . Squalificato solo per un turno

di Michele Bufalino Sospiro diper il Pisa. Alexander, e così anche Adrian Rus saranno squalificatiper un. Sul rumeno non c’erano dubbi, dato il giallo in diffida, mentre per l’attaccante danese il rischio era di uno stop più lungo. E’ quanto deciso dal giudice sportivo Ines Pisano, che ha reso note le proprie decisioni in merito all’ultimodi campionato. Nel dettaglio ad Alexanderè stata anche data un’ammenda di 5.000 euro. "Il difensore danese è stato punito - secondo la nota del giudice - per aver assunto un atteggiamento intimidatorio nei confronti di un avversario dopo il gol del Cittadella, entrando indebitamente in campo nonostante fosse già stato sostituito". Per il rumeno Adrian Rus invece "squalifica per una giornata per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.