Sorrento, nuovi ingressi in Giunta. Nei prossimi giorni Coppola assegna le deleghe. Paolo Pane vice sindaco

Leggi su Ildenaro.it

Ildi, Massimo, ha firmato questa mattina il decreto di nomina dei componenti della nuovamunicipale. Si tratta di, che ricoprirà la funzione di, Luigi Gargiulo, Concetta Spano, Rossella Di Leva ed Eduardo Fiorentino.Nei, il primo cittadino procederà all’attribuzione delle.“Ringrazio gli assessori uscenti Antonino Fiorentino, Ilaria Di Leva e Filomena Cappiello, per il lavoro svolto fino ad oggi al servizio della nostra comunità, certi che non faranno mancare il loro contributo per il prosieguo dell’attività amministrativa – ha dichiarato il– Si tratta di un avndamento fisiologico e programmato, per fare spazio a nuove energie, in grado di offrire il proprio contributo. Ai neo componenti della, l’augurio di buon lavoro per i numerosi impegni e le grandi sfide che ci attendono”.