Ilfattoquotidiano.it - “Sono inca***ta, che modi sono?”, “Ci hai messo troppo ad arrivare”: Francesca Michielin “liquidata” da Cattelan al DopoFestival. Gag preparata o tutto vero?

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

“Purnon abbiamo più tempo Franci, ci haitempo tu ad“. Alessandroha “liquidato”sul finire della prima puntata del. La cantante, infortunatasi prima dell’inizio della kermesse, ha raggiunto il talk dicon le stampelle, ma sarebbe arrivatatardi. Il risultato? Poco spazio per, che non l’avrebbe presa bene.“È andata bene, sei stata bravissima con la difficoltà aggiuntiva di esserti fatta male” ha detto il presentatore nell’andarle incontro. “Quanto mi faceva male durante l’esibizione? In quel momento zero, adesso mi fa molto male”, ha replicato la cantante. A quel puntoha rilanciato: “Allora adesso ti lasciamo andare”. “Ma come mi lasci andare?” è stata la risposta incredula di