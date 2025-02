Ilgazzettino.it - Soldato trevigiano internato nel lager nazista, il risarcimento agli eredi farà scuola: «Un trattamento disumano»

Leggi su Ilgazzettino.it

TREVISO - È un caso-pilota, privo «di precedenti giurisprudenziali in materia», come ha rimarcato il Tar del Veneto, lasciando intendere che. Non sarà.