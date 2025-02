Oasport.it - Sofia Goggia trova la causa del Mondiale sottotono: “A volte penso che sto pagando…”

non ha vissuto sin qui unpositivo in quel di Saalbach, mancando l’appuntamento con il podio sia in superG che in discesa libera e rinunciando poi alla combinata a coppie per puntare tutto sul gigante. Domani la bergamasca sarà un’outsider nella gara iridata tra le porte larghe e non avrà nulla da perdere, anche se dovrà inventarsi qualcosa di speciale per entrare nella lotta per le medaglie.“Ai Mondiali contano solo le medaglie e fino ad ora non sono riuscita a raggiungerle. Conservo maggiori rimpianti in supergigante, dove ho avuto le mie chance, mentre in discesa non ho mai avuto reali possibilità. Avrei dovuto fare un miracolo che attualmente non saprei dove andare a pescare su una pista del genere, per quelle che sono le mie condizioni di oggi“, le parole dell’azzurra.