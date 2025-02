Oasport.it - Sofia Goggia: “Più rammarico per il superG che per la discesa, mi serviva un miracolo. C’è un motivo…”

Zero medaglie mondiali. Il computo diè questo nella rassegna iridata a Saalbach (Austria), allo stato attuale delle cose. La campionesse bergamasca avrebbe sperato in un riscontro chiaramente diverso nelle prove di velocità che l’hanno vista protagonista. Il quinto posto dele il 16° dellalasciano tanto amaro in bocca, specialmente per il riscontro della prima gara.Ne ha parlato, sui propri canali social, facendo una specie di bilancio: “Siamo ai Mondiali e chiaramente in questo caso contano solo le medaglie. Io in velocità, come sapete, non ne ho vinta neanche una. Ho piùper il, che per la. Neligante ho sciato forte e direzionando male l’ultimo salto ho fatto una traiettoria molto larga che mi ha precluso la medaglia. Inoltre, alla fine del, sapevo che avrei avuto più chance in questa specialità che nella“, ha ammesso