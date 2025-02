Tarantinitime.it - “Socialmente pericoloso”. Daspo fuori contesto per 46enne tarantino

Tarantini Time QuotidianoLa Polizia di Stato ha notificato un DA.SPO. “” emesso dal Questore di Taranto Michele Davide Sinigaglia nei confronti di pregiudicatodi 46 anni.Il provvedimento di polizia è scaturito al termine di un’attenta indagine del personale della Divisone di Polizia Anticrimine che ha messo in evidenza la condotta delil quale, nel corso degli ultimi dieci anni, si è reso responsabile di numerosi reati contro il patrimonio, la persona ed in materia di stupefacenti. Lo stesso inoltre era già stato “daspato” per un periodo di 5 anni in occasione di manifestazioni sportive.Il provvedimento comporterà il divieto di accesso a tutte le manifestazioni sportive di qualsiasi livello, con obbligo di firma negli uffici di Polizia per un periodo di cinque anni.