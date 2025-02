Sniper Elite | Resistance la recensione

Leggi su .com

(Adnkronos) –, sviluppato da Rebellion Developments, è un titolo che si discosta dalla pura simulazione di cecchinaggio tipica della serie per abbracciare una formula di gioco stealth cinematografica, pur mantenendo elementi di sfida e complessità. Ambientato nella Francia occupata del 1944, il gioco pone il giocatore nei panni dell'agente SOE Harry Hawker, .L'articolo, laproviene da Webmagazine24.Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:L’Europa multa Apple per concorrenza sleale contro le app musicaliApple lancia i nuovi MacBook Air da 13 e 15 pollici con chip M3Marzo 2024, tutte le uscite videogiochi per PC, PlayStation, Xbox e SwitchTifa censurata in Final Fantasy VII Rebirth e Remake, fan in rivoltaParamount+ mette le Tartarughe Ninja sulla maglia dell’InterWindows 11 aggiornamento Moment 5, tutte le nuove funzioni