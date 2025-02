Quifinanza.it - Smemorati delle ricorrenze, il regalo vale sempre, anche in ritardo (a patto che sia personale!)

, non trinceratevi dietro al classico “scusa ma mi sono dimenticato” per giustificare il mancato dono. E tenete presente chese in, unapprezzato.e soprattutto se riuscite davvero a personalizzare l’omaggio, facendo capire alla persona che tenete a lei.A proporre una chiave di lettura che sembra andare contro i riprovevoli “fuori tempo” per celebrare chi attende un vostro omaggio, fin quasi a proporre una psicopatologia del donatore ritardatario e a proporre possibili soluzioni, arrivano addirittura due studi scientifici che focalizzano l’attenzione sui tempi e sui modi di proporre il classico “pensiero” tangibile. E magari possono dare assistenza a chi dimentica date,ed occasioni in cui far mancare un proprio segnale di presenza può essere quanto meno disdicevole.