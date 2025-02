Lortica.it - Smantellata banda di rapinatori nel settore orafo: 11 arresti

L’11 febbraio 2025, i Carabinieri della Compagnia di Arezzo, con il supporto dei colleghi delle province di Firenze, Caserta, Napoli e Salerno, hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Arezzo nei confronti di 11 persone. Gli arrestati sono ritenuti responsabili, a vario titolo, di associazione per delinquere, furto, rapina e ricettazione.L’operazione, denominata “GOLD STRIKE”, è il risultato di un’indagine avviata il 28 giugno 2024 a seguito di una violenta rapina ai danni della ditta Italiana Horo, situata a Badia al Pino (AR). In quell’occasione, due individui in moto, con targa alterata, aggredirono il titolare utilizzando spray al peperoncino e si impossessarono di una verga d’oro da 18,7 kg, del valore di circa 600.000 euro.Grazie a un’intensa attività investigativa, condotta con metodi tradizionali e intercettazioni, gli inquirenti hanno ricostruito la struttura e le modalità operative dell’organizzazione criminale, specializzata in rapine ai danni di aziende e gioiellerie del