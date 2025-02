Quotidiano.net - Smalti effetto gel, i più innovativi si applicano senza lampada UV o LED

Roma, 12 febbraio 2025 – Fino a qualche tempo fa, per ottenere una manicure resistente era necessario sottoporre le unghie a diversi minuti di asciugatura sotto laUV o LED. Oggi, invece, esistono formule avanzate che permettono di ottenere lo stessodi lunga durataquesto passaggio. Grazie a speciali polimeri e resine, infatti, gligarantiscono un finishgel ultrabrillante e resistente. Il segreto sta nell’applicazione del top coat sigillante, che non solo protegge il colore, ma assicura una manicure perfetta per almeno sette giorni, arrivando in alcuni casi a durare fino a più di dieci giorni. Applicazione L’applicazione dello smalto semipermanente, semplice e veloce, avviene in modo simile a quella di uno smalto normale. Servono tre prodotti: una base, uno strato di colore, ovviamente realizzato con la formulazione ad hoc per ottenere l’gelUV o LED, e un top coat.