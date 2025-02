Lettera43.it - «Sj ‘na pret»: cosa significa la frase urlata dal pubblico a Rose Villain

Leggi su Lettera43.it

Uno degli episodi più commentati sui social della prima serata del Festival di Sanremo 2025 è legato all’esibizione di. La cantante è salita sul palco del Teatro Ariston per cantare la sua Fuorilegge. Ma proprio durante la discesa della scalinata, qualcuno dalha urlato una: «Sj ‘na». In molti si sono chiestisse.«Sj ‘na»Si tratta di un’espressione che deriva dal dialetto napoletano. Letteralmente la traduzione è: «Sei una pietra». Si tratta di un complimento utilizzato a Napoli e dintorni per mostrare apprezzamento verso un fisico di pietra, scultoreo, e perfetto. La, che viene utilizzata sia per gli uomini sia per le donne, è un modo per dire che quella persona è «bella e in forma». D’altronde il look di, fasciata di rosso per la prima serata di Sanremo 2025, è piaciuto a tanti sui social.