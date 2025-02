Oasport.it - Sinner torna in campo a Doha. Una lunga sosta per un richiamo di preparazione: la concorrenza sarà spietata

Leggi su Oasport.it

Dal 17 al 22 febbraio l’ATP500 di(Qatar)l’occasione per rivedere all’opera Jannik. Il n.1 del mondo, conquistato per la seconda volta consecutiva gli Australian Open (terzo Slam della carriera), ha deciso di staccare la spina per alcuni giorni e dedicarsi al pieno recupero mentale e fisico.Trascorsi alcuni giorni coi propri cari e sulle nevi di casa,ha fatto ritorno a Montecarlo per un minidiin palestra e in, nella consapevolezza che lo attenderà un ciclo di impegni probante. Il primo della lista è il torneo qatariano. Pur appartenente alla categoria 500, l’evento in questione è paragonabile a un Masters1000 per la partecipazione.Se si vanno a leggere i tennisti al via non si può che prendere atto dell’alto livello che ci. Risponderanno all’appello, infatti, lo spagnolo Carlos Alcaraz (n.