Oasport.it - Sinner torna in campo a Doha: ostacoli Alcaraz e Djokovic, ma non solo. L’entry list

Leggi su Oasport.it

Oltre venti giorni dopo aver festeggiato in Australia il terzo titolo Slam della carriera (il secondo consecutivo a Melbourne), Janniksi appresta are insul cemento diin occasione del Qatar Open 2025. L’azzurro rappresenta inevitabilmente il fiore all’occhiello di unpartenti eccelso, in cui figurano ben sei tra i migliori dieci giocatori del ranking mondiale.Il dominatore del circuito troverà nell’ATP 500 diil suo grande rivale Carlos, la leggenda Novake non. Presenti nella capitale qatariota anche l’ex numero uno al mondo Daniil Medvedev, l’australiano Alex De Minaur e altri outsider di lusso come Andrey Rublev (top10), il greco Stefanos Tsitsipas ed il bulgaro Grigor Dimitrov.non è l’unico azzurro ammesso al main draw di, infatti figura neldel tabellone principale anche il nome di Matteo Berrettini.