Spettacolo.periodicodaily.com - Simone Cristicchi: Nuovo Singolo e Partecipazione al Festival di Sanremo 2025

Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com

Da oggi, mercoledì 12 febbraio, è in radio e in digitale “QUANDO SARAI PICCOLA” (Dueffel Music / ADA Music Italy), brano con cuiè in gara al 75°die vincitore del “Premio Lunezia per”.“Quando Sarai Piccola”, Il Brano diperDa oggi, mercoledì 12 febbraio, è disponibile in radio e su tutte le piattaforme digitali ildi, intitolato “Quando sarai piccola” (Dueffel Music / ADA Music Italy). Questo brano rappresenta la suaal 75°die ha già ottenuto il prestigioso “Premio Lunezia per”. Maggiori dettagli sul brano possono essere trovatiqui.Il Video UfficialeIn concomitanza con il lancio del, è stato rilasciato anche il video ufficiale, diretto da Matteo Maggi e prodotto da Blackball.