Simone Cristicchi | È incredibile quello che sta succedendo con la mia canzone

«Questa notte sono andato a letto molto tardi, ero frastornato per quei 3 minuti e 01 che è la durata della miae volevo ringraziarvi con tutto il cuore per avermi permesso di essere tra i primi 5», dicein sala stampa all’indomani dell’esibizione della prima serata di Sanremo 2025 con Quando sarai piccola. «Staqualcosa di», ripete. Ha fatto piangere mezza Italia. È ai primi posti delle radio. Il suo video dell’esibizione sul palco dell’Ariston è tra i più visti. «Sono colpito da questa situazione perché se parliamo di numeri io sono l’ultimo, i giovani neanche sanno che esisto, è una battaglia Davide contro Golia. Ma credo che la poesia non si debba basare sui numeri, gira su altri parametri.