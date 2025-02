Liberoquotidiano.it - "Siete disperati": usano gli spioni contro Meloni? FdI spiana Ruotolo e Casarini

L'Internazionale del piagnisteo di sinistra si è riunita ieri a Strasburgo per una conferenza stampa che, a raccontarla, ha del surreale. Erano tutti in fila, uno a fianco all'altro. Citiamo in ordine sparso, Sandro, Luca, Mimmo Lucano, Nicola Zingaretti, Ilaria Salis, Benedetta Scuderi, Gaetano Pedullà, Pasquale Tridico e collegata c'era pure Elly Schlein. Che ci facevano a Strasburgo? Hanno convocato una conferenza stampa per dare solidarietà a Lucae al direttore di Fanpage Francesco Cancellato, i due italiani che sarebbero stati spiati dallo spyware israeliano graphite. E anche per annunciare la richiesta fatta alla presidente dell'europarlamento Roberta Metsola di istituire una commissione d'inchiesta su questa faccenda. In realtà l'happening, fin dai primi interventi, si è trasformato nell'ennesima occasione per attaccare ad alzo zero il premier Giorgiae il governo di centrodestra.