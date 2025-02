Bergamonews.it - Sicurezza, le minoranze: “A Bergamo cresce la paura”, Carnevali: “E’ un diritto, non un pretesto”

. Il tema dellaentra in Consiglio Comunale, con quattro ordini del giorno presentati dalla minoranza, in particolare da Lega, Forza Italia e anche uno a firma Pd, che riportano sotto la lente di ingrandimento non solo uno dei punti nevralgici del fare politica dell’amministrazione comunale, ma anche gli strumenti in dotazione alla polizia locale, con una particolare accezione all’uso del taser e del bastone distanziatore.“Non serve certo ricordare i gravi episodi accaduti in città negli scorsi mesi – così Alessandro Carrara, Lega -. E, anche per questa ragione, abbiamo chiesto di presentare questo ordine del giorno in cui chiediamo di dotare gli agenti del bastone distanziatore e, in particolare, del taser. E lo facciamo perché, come sappiamo, spesso, quando succedono fatti gravi, a farne le spese sono soprattutto gli agenti.