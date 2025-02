Ilrestodelcarlino.it - "Siamo tutti ancora terrorizzati"

"Dopo quello che ha commesso, perfino con la paura di uscire di casa perché quello che è successo potrebbe ripetersi.". Sono le parole di uno dei quattro giovani che erano nella Lancia Ypsilon che domenica notte è stata inseguita e più volte speronata, fino a schiantarsi contro un cancello in via don Tosi, a Fazzano di Correggio. Nel mirino di un 22enne, abitante a Rio Saliceto, c’era l’ex fidanzata, in quel momento in compagnia del suo attuale ragazzo, oltre che di una cugina e un amico. E ieri, al termine di una prima serie di indagini, il presunto aggressore è stato arrestato. Gravi le prime ipotesi d’accusa, tra cui il tentato omicidio, a cui si aggiunge l’omissione di soccorso legato a un secondo incidente accaduto poco dopo quell’inseguimento con speronamento, con il conducente che si è allontanato, proprio mentre tornava verso casa.