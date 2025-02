Ilnapolista.it - Si scalda Raspadori: a sinistra nel 4-3-3 o seconda punta nel 3-5-2? (Corsport)

Si: anel 4-3-3 onel 3-5-2? ()Il Corriere dello Sport, con Fabio Mandarini, prova ad anticipare le mosse di Conte per la sfida di sabato contro la Lazio (ore 18) viste le defezioni di Neres, Olivera, Spinazzola (e ovviamente Kvaratskhelia che ormai è bello che andato).Scrive il:Giacomo: dov’eravamo rimasti? È ancora un’idea, nel senso che Conte non ha ancora cominciato a provare sul campo le soluzioni alternative alla voragine aperta ieri dall’infortunio di Neres in vista della trasferta con la Lazio, ma l’ipotesi che sabato Jack possa cominciare dal primo minuto è fondata. Non sarà l’unica, di certo il tecnico starà valutando chi e anche come, tecnica e tattica, ma la soluzione Raspa emerge dal ventaglio. Da capire come: se da alanel 4-3-3 o daa sostegno di Lukaku virando verso la difesa a tre.