Si ‘na preta la frase in napoletano urlata a Rose Villain | cosa significa in dialetto – Il video

Leggi su Open.online

«Si ‘na». È il complimento che qualcuno ha lanciato dal pubblico a. Era appena salita sul palco del Teatro dell’Ariston quando, con ancora le luci spente, l’urlo dalla platea ha rotto il silenzio. Laha fatto impazzire gli utenti social che si sono affrettati a spiegarne ilto. Tradotta letteralmente in italiano con «sei una pietra», l’affermazione è una formula partenopea solitamente a chi ha un fisico statuario. Un complimento, però, che non brilla per eleganza. «Il più classico dei complimenti del cuozzo per corteggiare una ragazza», suggerisce un utente su X. «La classe è andata in mondovisione», aggiunge ironicamente un altro.non ha ancora commentato. Ma, conoscendo bene il, non le sarà di certo sfuggito ilto. L’artista è infatti sposata con il discograficoAndrea Ferrara, in arte Sixpm.