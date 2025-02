Anteprima24.it - Si finge maresciallo dei Carabinieri per riavere la sua auto sequestrata

Tempo di lettura: 2 minutiIdella Stazione di Baselice, coordinati dalla Compagnia di San Bartolomeo in Galdo, hanno denunciato in stato di libertà un giovane della Val Fortore, già noto alle Forze dell’Ordine, per sottrazione di cose sottoposte a sequestro disposto dall’rità Amministrativa, falsità materiale commessa dal privato e sostituzione di persona.La vicenda ha avuto inizio qualche giorno fa, quando, nel corso di un servizio di controllo del territorio dispiegato ad ampio raggio nei comuni della Val Fortore, i militari avevano sequestrato amministrativamente l’mobile dell’uomo, che la utilizzava nonostante fosse già sottoposta ad un fermo amministrativo.Qualche giorno dopo proprio idi Baselice hanno notato, durante un normale servizio di pattuglia, la stessaparcheggiata di fronte alla casa del giovane, mentre doveva essere custodita nel piazzale di una ditta convenzionata, a cui era stata affidata.