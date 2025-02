Ilrestodelcarlino.it - “Si fa in due“, le regole dell’amore sono chiare

Un San Valentino diverso, un momento per riflettere sul significatoe sui segnali di ciò che amore non è. È con questo spirito che venerdì alle 17,30 nel foyer del Teatro della Fortuna di Fano, Lorenzo Guzzetti presenterà il suo romanzo Si fa in due (edito da Nerosubianco, 172 pagine, 14 euro). Un libro che esplora il confine tra passione e sopraffazione, portando il lettore dentro le dinamiche di una relazione tossica. L’incontro, promosso dalla Fondazione di Comunità Fano Flaminia Cesano con il sostegno della Fondazione Teatro della Fortuna, il patrocinio dell’assessorato alle pari opportunità e la collaborazione della libreria Mondadori Bookstore e del Pari Centro, sarà introdotto dall’assessore Lucia Tarsi, mentre il dialogo con l’autore sarà condotto dalla giornalista del Carlino Tiziana Petrelli.