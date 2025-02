Lanazione.it - "Si è rivisto il Cenaia caparbio e battagliero"

Ilvince una gara combattuta a Certaldo, rientra in piena zona play off e domenica, vincendo in casa contro la Sestese che è seconda, potrebbe anche balzare alle spalle dell’ormai imprendibile Camaiore. Gli arancioverdi di Sena si sono rimessi in carreggiata nelle ultime giornate e ora puntano dritti a quel secondo posto che consentirebbe loro di disputare i play off con due risultati su tre a disposizione (per passare basta anche il pareggio dopo i tempi supplementari). Mancano otto partite alla fine del girone A di Eccellenza e Canessa e compagni hanno ingranato la marcia giusta. "A Certaldo non è stata una passeggiata – commentano in casa arancioverde – Trasferta impegnativa per la forte pioggia e il campo appesantito nonché per la fame messa in campo dalla squadra di casa in cerca di punti salvezza.