Iodonna.it - Si è alzato il sipario sulla 75esima edizione del Festival di Sanremo. Da Elodie a Giorgia, da Rose Villain a Francesca Michielin, i look della prima serata da ricordare

Tutta l’Italia, tutta l’Italia, recita lo stacchetto musicale che introduce il programma più atteso dell’anno. Come di consueto, infatti, i riflettori sono puntati sul palco dell’Ariston, dove è ufficialmente cominciata ladeldi2025. Tra canzoni inedite, sicuri tormentoni e super ospiti, c’è stato spazio anche per la moda. Nelladi2025hanno spinto l’acceleratore del glamour.2025, sul Green carpet all’Ariston domina il nero con un tocco di bianco X Negli ultimi anni, non a caso, il tradizionale appuntamento con la musica italiana è diventato sinonimo di fashion.