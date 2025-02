Tvplay.it - Shock Napoli, De Laurentiis ha deciso: gioia Conte

Leggi su Tvplay.it

Per ildi Antoniobisogna segnalare una decisione importante presa dal presidente Aurelio De.Dopo aver pareggiato contro la Roma, ildi Antonioha ottenuto un altro pari. Domenica scorsa, infatti, gli azzurri hanno fatto 1-1 contro l’Udinese., Deha(Ansa Foto) tvplay.itA seguito di questo pari, tra l’altro, l’Inter si è riavvicinata in maniera molto considerevole. I nerazzurri, con il successo di lunedì sera dello Stadio San Siro contro la Fiorentina, hanno infatti solo un punto di svantaggio rispetto aldi Antonio.Ma per il tecnico pugliese, di fatto, bisogna segnalare un’altra brutta notizia, ovvero l’infortunio di David Neres. Quest’ultimo ha infatti riportato un infortunio muscolare che, di fatto, lo farà restare fermo ai box per circa un mese.