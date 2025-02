Donnapop.it - Shablo chi è? Qual è il suo vero nome e perché è famoso?

è una figura influente nel mondo del rap e del trap italiano. Scopriamo tutto sulla vita del rapper, sia privata sia pubblica.Leggi anche: Sfera Ebbasta e la polemica sul post sul San Raffaele: ecco cosa è successoDisc jockey e produttore discografico di origini argentine,è attivo nel panorama hip hop italiano dalla fine degli anni Novanta. Fin dal suo debutto ha lavorato con munerosi artisti di spicco, sia italiani che internazionali, tra cui Club Dogo, Sfera Ebbasta, Guè Pequeno, Marracash, Fabri Fibra, Izi, Rkomi.Cosa altro sappiamo su di lui? Ecco tutti i dettagli! View this post on InstagramA post shared by(@) Chi è Shalbo?Come dicevamo, Shalbo è unautorevole nel rap italiano. Nato a Buenos Aires il 17 novembre del 1980, si è trasferito in Italia insieme con i suoi genitori da piccolo, andando a vivere a Perugia.