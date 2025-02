Ilrestodelcarlino.it - Sgarbi e il dipinto rubato: indagine per ricettazione, il fascicolo passa a Ferrara

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Macerata, 12 febbraio 2025 – L’affaire Ortolano si sposta da Macerata a. Sarà infatti la procura estense a indagare sulla vicenda del ‘Compianto sul Cristo morto’, la pala d’altare (una copia dell’originale) che avrebbe dovuto essere esposta a palazzo Diamanti nell’ambito della mostra sul Rinascimento ferrarese ma che, a tre giorni dall’inaugurazione, venne sequestrata dai carabinieri. La ragione? Secondo gli inquirenti quell’opera, proveniente dalla collezione Cavallini-, sarebbe stata rubata diversi anni fa. Un sospetto per far luce sul quale fu aperta un’inchiesta per, inizialmente a Macerata. Indagato – un atto dovuto anche allo scopo di assicurare le massime garanzie difensive, circostanza confermata da fonti giudiziarie – l’ex sottosegretario alla Cultura e presidente diArte Vittorio