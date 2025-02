Romatoday.it - Sfratti, debiti e soldi spariti. Tutto quello che non torna sulla titolare di Casa Carlotta

Leggi su Romatoday.it

, lavoro in nero e una denuncia per truffa gettano ombre e seminano dubbifondatrice e presidente di una comunità di alloggio per anziani,, dipinta l’anno scorso come una benefattrice dal presidente del VI municipio, Nicola Franco (FdI). All’epoca, lo stabile scelto.