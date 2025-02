Lettera43.it - Settimana corta, nuovo stop: rinviata la legge in Commissione

La proposta disullalavorativa, presentata dal leader di Sinistra italiana Nicola Fratoianni e sostenuta da Giuseppe Conte ed Elly Schlein, è stata nuovamenteinsu richiesta del presidente Walter Rizzetto per i rilievi avanzati dallaBilancio. La Camera ha approvato il rinvio con 29 voti di scarto, scatenando la reazione delle opposizioni. Fratoianni ha accusato la maggioranza di evitare il confronto: «Ci risiamo. Scappate un’altra volta. Lo fate tutte le volte che avete una difficoltà: siete scappati prima sul salario minimo e più recentemente sullo scandalo della liberazione di un torturatore come il libico Almasri».Walter Rizzetto (Imagoeconomica).Ylenja Lucaselli (FdI): «Riduzione dell’orario di lavoro una sperimentazione già in atto»Le critiche sono arrivate anche da Italia Viva e Azione, con Roberto Giachetti che ha ironizzato sulla priorità data ad altri provvedimenti in Aula: «I veri problemi del Paese.