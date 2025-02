Lanotiziagiornale.it - Settimana corta, la destra boicotta la proposta: snobbata la riduzione dell’orario di lavoro a parità di stipendi

Il primo segnale era arrivato ieri, quando la maggioranza aveva deciso di rinviare il comitato dei nove in commissione. Oggi la conferma: ladi legge sulla, che prevede ladidi salario, slitta. E torna in commissione.Laera stata presentata dalle opposizioni, a prima firma di Nicola Fratoianni, Giuseppe Conte, Angelo Bonelli ed Elly Schlein. Oggi l’Aula della Camera ha approvato la richiesta di rinvio del testo presentata dal presidente della commissione, Walter Rizzetto., un film già visto: latorna in commissioneUn film già visto, come sul salario minimo. Per il deputato del Pd, Arturo Scotto, la maggioranza “scappa di nuovo”: “Siete i signori del rinvio”, afferma. Per Davide Aiello, del M5S, il rinvio “è vergognoso”.