Settimana corta il governo non sa cosa fare e rinvia la legge in commissione Le opposizioni | Quando si parla di lavoro la destra scappa

Non solo il no al salario minimo o eventuali (presunte) alternative, con discussione finita nelle nebbie. Il centrostoppa anche la discussione sulla. Torna infatti inla proposta disullaa prima firma del leader di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni e sottoscritta da Giuseppe Conte, Angelo Bonelli ed Elly Sclein. L’Aula della Camera ha infatti approvato con 29 voti di scarto la richiesta di rinvio del testo avanzata dal presidente dellaWalter Rizzetto per rilievi posti dalla Bilancio. “Ci risiamo, come sul salario minimo o sul caso Almasri,te di nuovo”, ha detto Fratoianni. “Siete i signori del rinvio”, ha detto Arturo Scotto, capogruppo del Pd in. “E’ vergognoso”, ha detto Davide Aiello (M5s).