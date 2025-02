Gqitalia.it - Settembre, nuova proposta a Sanremo, mostra cuore e Vertebre

, giovane talento napoletano classe 2001, approda conGiovani 2025 affrontando temi profondi come il dolore e la vulnerabilità nelle relazioni giovanili e offrendo un'analisi intensa delle emozioni legate all'amore e alla crescita personale. “Provo a parlare della mia generazione alle altre generazioni secondo il mio punto di vista. Avere 20 anni è sempre difficile, in questa era ancora di più. Non sei un adulto ma non sei un adolescente: stai cercando il tuo posto nel mondo” raccontache, tra l'altro, ha all'attivo anche una partecipazione a X Factor nel team di Dargen D'Amico nel 2023. “Sono molto grato ad X Factor. Mi ha consolidato come artista, come performer anche se continuerò ad evolvermi ovviamente perché sono ancora molto giovane. È un’esperienza che ho fatto a 22 anni e mi ha dato più consapevolezza perché avevo già io più consapevolezza essendo comunque un po’ più grande”.