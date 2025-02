Movieplayer.it - Seth Rogen risponde a James Franco sulla fine della loro amicizia: "Non leggo gossip, non me n'ero accorto"

Leggi su Movieplayer.it

I due non si parlano più e non hanno alcun tipo di rapporto dalle accuse per molestie sessuali rivolte anel 2018ha recentemente commentato lasuacondopo che il suo ex-amico ha rivelato alla stampa che considera laormai finita. In una nuova intervista,ha dichiarato di non prestare molta attenzione alle voci dei social media e aiche lo circondano. "Onestamente,così poco sui media che non era davvero sul mio radar", ha dettoa Esquire a proposito dei commenti di. Secondo la rivista,"non è rimasto sorpreso nel ricevere questa domanda, e chiaramente non ne è felice". La rivista ha .