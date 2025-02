Liberoquotidiano.it - "Sete di vendetta, paura e violenza contro di me": chat rubate a FdI, Saviano fa il martire

"Nel libro si svela ciò che FdI non avrebbe mai voluto far emergere. Odio,verbale (il mio 'bast***' era da dilettanti),degli avversari non solo politici, ma soprattutto esponenti della società civile.verbale,die soprattuttodi chi smaschera la loro incapacità di governare". Per Robertoil libro di Giacomo Salvini Fratelli diè diventata l'ennesima occasione per ergersi a grandepolitico d'Italia. Un moderno Giacomo Matteotti. L'autore di Gomorra ha scoperto di essere un protagonista privilegiato delle conversazioni degli esponenti di FdI su WhatsApp. E non potrebbe essere altrimenti. Oltre a essere uno dei più accaniti avversari di Giorgia Meloni e co., in passato ha anche offeso il premier e Matteo Salvini dando loro l'appellativo di "Bastardi".