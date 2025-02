Lanazione.it - Servizio civile, come partecipare

C’è tempo fino alle ore 14 del 18 febbraio 2025 per presentare domanda di partecipazione ai progetti deluniversale. In Toscana i posti disponibili sono all’interno di 1.446 progetti, parte del bando nazionale che prevede la selezione di 62.549 operatori volontari da impiegare in Italia e all’estero. E’ possibile fare domanda anche per i progetti che arrivano da altre regioni italiane o con sede all’estero. Ilè rivolto a giovani tra 18 e 28 anni compiuti. La durata varia dai 10 ai 12 mesi, con un impegno di 25 ore settimanali o un monte ore annuo proporzionato alla durata del progetto. L’assegno mensile per i volontari è di 507,30 euro, con eventuali adeguamenti Istat. Perè necessario individuare il progetto di interesse tramite il motore di ricerca "Scegli il tuo progetto in Italia" o "Scegli il tuo progetto all’estero", disponibile nella sezione "Progetti" del sito ufficiale.