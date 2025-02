Secoloditalia.it - Servizi segreti, il governo smonta le bufale della sinistra: “Noi i giornalisti li salviamo, non li spiamo”

Leggi su Secoloditalia.it

Scatta la controffensiva delsulla vicenda dello spyware israeliano “Paragon”, si cui molti giornali si sono sbizzarriti ipotizzando una sorta di “grande fratello” a Palazzo Chigi per controllaree personalità sgradite al. Il“intende adire le vie legali nei confronti di chiunque, in questi giorni, lo ha direttamente accusato di aver spiato i, come tutti hanno potuto constatare, finora ilnon ha spiato, ma se mai li ha portati in salvo”, ha detto in Aula alla Camera il ministro per i Rapporti con il Parlamento Luca Ciriani, rispondendo alle interrogazioni (presentate dal Pd e dal Movimento 5 Stelle) sulle iniziative del, anche in sede europea ed internazionale, “a tutelalibertà di comunicazione e informazione, in relazione alla recente vicenda dell’utilizzo di programmi informatici ‘spia’ a danno die attivistisocietà civile”.