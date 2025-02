Ilrestodelcarlino.it - Serie D Terzo successo di fila per la maschile. Il gruppo femminile invece cade al tiebreak

La pallavolodiD targata Bcc Romagnolo ha centrato ilconsecutivo, questa volta contro la giovane formazione ravennate della Consar, vincendo 3-1 (19-25, 25-17, 25-20, 25-21). La squadra cesenate è ora a quota 22 punti, in settima posizione, con nel mirino la trasferta di venerdì 14 febbraio contro Savena Pallavolo Bologna, a +3 da Cesena. Il tabellino: Vitali 3, Forlivesi, Casalboni 16, Calvache 2, Romagnoli 8, Dall’Ara 4, Montedoro (L1), Leonori 22, Pirini 5, Valdinoci, Zandoli 1; ne: Sirri (L2), Werpers, Busni. All. Rizzo. La compagine, anch’essa impegnata nel torneo diD, si è arresa dopo più di due ore e quaranta minuti di gioco 3-2 (25-22, 26-24, 22-25, 21-25, 15-12) sul campo di San Marino. Sconfitta amara che vede le ragazze di coach Forte uscire comunque a testa alta, dopo una partita in cui hanno rimontato sotto di due set e lottato fino in fondo.