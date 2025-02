Sport.quotidiano.net - Serie C: il caso. Chajia fa dietrofront. Non giocherà a Lecco

Vedie poi. te ne vai. Ovviamente non stiamo parlando della splendida città manzoniana, meta ogni anno di tanti turisti, ma di quel che è successo nella giornata di lunedì alla Calciocon la clamorosa retromarcia del fantasista belga di origine marocchina Moutirche, dopo aver trovato un accordo già da diversi giorni, nella mattinata di ieri ha fatto saper alla società di "non volere vestire la maglia bluceleste". E così ilè rimasto con in mano il classico pugno di mosche e senza quel giocatore che, dall’alto della sua esperienza in categorie superiori, avrebbe potuto garantire un quid in più per poter raggiungere la salvezza diretta. Il talentuoso giocatore, dopo aver assistito domenica alla vittoria casalinga delcontro la Pro Vercelli, si è allenato lunedì agli ordini di mister Federico Valente e tutto pareva andare per il verso giusto, con la società pronta a preparare la conferenza stampa di presentazione.